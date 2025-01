O Bolonha empatou a um golo na visita ao Empoli, este sábado, na 22.ª jornada da liga italiana. Desta forma, o próximo adversário do Sporting não conseguiu aproximar-se da Juventus na luta pelo acesso à Liga Europa.

O Empoli colocou-se na frente aos 24 minutos, por intermédio de Lorenzo Colombo. Contudo, o Bolonha chegou ao empate ainda antes do intervalo, graças a Benjamín Domínguez (44m).

Os «rossoblu», que não perdem há cinco jogos para todas as competições, seguem no sexto lugar do campeonato italiano, com 34 pontos, a três do quinto, a Juventus. Ainda nesta ronda, a Fiorentina (33) pode ultrapassar o Bolonha, caso vença na visita à Lazio.

Na próxima quarta-feira, a equipa de Vincenzo Italiano desloca-se a Alvalade para disputar a última jornada da fase de liga na Liga dos Campeões.

Já o Empoli, é 14.º classificado e tem 21 pontos, apenas dois acima da «linha de água».