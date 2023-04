A Juventus vive um dos melhores momentos da temporada. Depois de ter vencido em Milão antes da paragem internacional, a Vecchia Signora derrotou, este sábado, o Hellas Verona por 1-0.



O adversário do Sporting nos quartos de final ganhou o encontro graças a um golo de Moise Kean, aos 56 minutos, a passe de Locatelli. Os bianconeri alcançaram assim a quinta vitória seguida em todas as provas.



Miguel Veloso foi, refira-se, titular na equipa de Verona e foi substituído ao minuto 66.



A Juventus é sétima classificada com 44 pontos e está, à condição, a três da Roma, a primeira equipa em zona europeia.



Além do Inter, a Atalanta também jogou este sábado e triunfou em casa da Cremonese (3-1), igualando provisoriamente o Milan no quarto posto.



Classificação da Serie A