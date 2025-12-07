Internacional
Autocarro da Juventus atacado por adeptos do Nápoles
As pedras lançadas contra o veículo partiram alguns vidros, mas ninguém ficou magoado
Antes do jogo desta noite, que o Nápoles venceu (2-1), viveram-se momentos de pânico dentro do autocarro da Juventus. Segundo conta o Corriere della Sera, a viatura foi atacada por adeptos napolitanos.
Tudo aconteceu já perto do Estádio Diego Maradona: foram arremessada pedras e o autocarro ficou com alguns vidros partidos, mas de acordo com o jornal italiano não houve vítimas entre a comitiva da Juventus.
Os portugueses Francisco Conceição e João Mário iam dentro da viatura.
