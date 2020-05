Mario Balotelli e Felipe Melo já reagiram às críticas feitas por Giorgio Chiellini numa entrevista ao jornal La Repubblica.

«Balotelli é uma pessoa negativa, sem respeito pelo grupo. Na Taça das Confederações, contra o Brasil em 2013 [n.d.r.: derrota por 4-2], ele não nos ajudou em nada e merecia ter levado uma chapada. Mas Felipe Melo foi ainda pior: o pior dos piores. Não suporto pessoas desrespeitosas, que querem fazer sempre o contrário das outras. Com ele, eu estava sempre no limite de uma briga. Disse-o à direção: era uma maçã podre. Balotelli e Felipe Melo foram os únicos que ultrapassaram os limites aceitáveis», disse Chiellini.

«Pelo menos tenho coragem para dizer as coisas na cara. Tiveste tantas oportunidades para dizer algo desde 2013, de agir como um homem a sério, mas não o fizeste. Quem sabe o que irás dizer um dia sobre os teus companheiros de agora, estranho capitão. Se isso significa ser um campeão, então prefiro não o ser. Nunca faltei ao respeito à camisola da seleção», escreveu Balotelli nas redes sociais.

Felipe Melo falou sobre o tema ao jornal Gazzetta dello Sport. «Antes de mais, seria interessante saber de que incidentes é que ele está a falar. Quando estava em Turim, nunca faltei ao respeito a ninguém. Agora, não tenho respeito por ele e nunca tive, começou por dizer.

«Ele disse que o Balotelli deveria ter levado uma chapada e que eu sou o pior dos piores, que sempre provocava tumultos? Então, ele sempre foi um cobarde que se mijava de medo», afirmou o médio.

«É fácil ser incorreto com alguém num livro. Se calhar ele ainda está chateado, porque fui para o Galatasaray e nós demos à Juve algumas ‘chapadas’ e afastamos a Juve da champions. Ou que o Inter venceu tudo e eu sou do Inter. Isto é o que Chiellini é. Age sempre como se fosse o maior… Quero também recordar que nós [Brasil] batemos Itália, por 3-0, em 2009 na Taça das Confederações, que foi vencida pelo Brasil. Se calhar também está amargurado com isso, visto que ele não conquistou nada por Itália», disse ainda o jogador.