Numa longa conversa no canal de Youtube do jornalista italiano Sandro Sabatini, Mario Balotelli explicou todos os diferendos com o treinador Patrick Vieira não só no Génova, na segunda metade desta temporada, como também no Nice, há vários anos.

O avançado regressou a Itália para jogar ao lado de Vitinha, no emblema genovês, mas não foi feliz. Fez seis jogos sem participação em qualquer golo. Foi sempre suplente. Balotelli assinou e pouco tempo depois Patrick Vieira chegou ao clube.

Balotelli explicou que, na visão dele, a «desculpa» utilizada por Patrick Vieira para tão pouco tempo de jogo foi que o avançado «não aceitaria jogar pouco durante a longo prazo». Por isso, praticamente não o pôs a jogar.

O último jogo que disputou foi em dezembro, diante do Nápoles. «O problema foi que quase marquei um golo, o que teria sido um problema», defende.

«Na semana seguinte treinei e, em Lecce, Vieira fez-me aquecer durante toda a segunda parte sem eu jogar. Falei com o diretor [Ottolini] e disse que aceitava não jogar ou jogar muito pouco, em certos jogos, mas se em Lecce me faz aquecer durante toda a segunda parte sem jogar, não é a escolha certa para a equipa», afirmou.

Balotelli recordou ainda a primeira vez que trabalhou com Vieira, no Nice, em França. Garantiu que nunca «apenas tinha conversas civilizadas, trocas de opiniões» com o treinador.

«Ele tinha feito a mesma coisa em Nice, eu ainda jogava, sim, mas ele foi-me tirando. Chegou lá e quis mudar toda a gente, mas nós vínhamos de dois excelentes campeonatos, mesmo a jogar na Europa. Éramos fortes. Ele mudou e as coisas correram mal. No início falei com ele, dizendo-lhe que estávamos habituados a jogar com um determinado sistema, mas ele não concordou. Deixou de pôr-me a jogar», recordou.

Balotelli falou ainda sobre um momento icónico da sua carreira - quando celebrou um golo com uma camisola interior que dizia «Why Always Me? [porquê sempre eu]». Balotelli diz que a sua intenção era colocar «um palavrão» na camisola, mas que o demoveram.

«Se acham que um jogador um problemático, quem é que o pode negar? Os seus colegas de equipa. Perguntem aos meus colegas de equipa. Desde que comecei até aos 24-25 anos, cheguei algumas vezes atrasado aos treinos, para ser sincero. Mas agora... Não acho que tenha feito mais nada fora do normal. Foram exagerados», garante.

Aos 34 anos, Balotelli diz querer jogar «mais alguns anos». O internacional italiano não tem clube.