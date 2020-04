Messi ou Ronaldo? Mario Balotelli tem poucas dúvidas quando questionado sobre com qual dos dois preferia jogar.



«Quem não quer jogar com ele? Eles me disseram que é incrível nos treinos, a curiosidade é demais. É claro que não me faria mal jogar com [Cristiano] Ronaldo, porque ele também é um fenómeno, mas eu preferiria Messi», disse durante uma conversa nas redes sociais com o comediante Damiano «Er Faina».



«Super Mario» chegou a criticar algumas atitudes do internacional português em campo, já com CR7 na Juventus e o último episódio sucedeu quando em fevereiro deste ano o italiano revelou ao jornal Corriere Dello Sport que quatro jogadores o impressionavam na Serie A: dois do Inter e dois da Juventus, os argentinos Higuaín e Dybala.



O «esquecimento» de Balotelli em relação a Cristiano Ronaldo contrastar no entanto com a lembrança e o elogio para outro português, José Mourinho, atual treinador do Tottenham, com quem se cruzou, na altura com apenas 18 anos, no Inter de Milão, entre 2008 e 2010.



«Sempre fui bom com ele, sempre houve respeito», disse Mario Balotelli, que ao serviço de Brescia, lanterna vermelha da Serie A, já realizou 19 jogos e marcou 5 golos.