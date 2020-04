O selecionador de futebol de Itália, Roberto Mancini, afirmou este sábado que as portas da seleção transalpina «estão abertas» ao avançado Mario Balotelli, que não é chamado desde setembro de 2018, se este se focar em exclusivo na prática do futebol.

«Se ele pensar apenas no futebol e fizer o que tem a fazer, as portas estão abertas. Para ele e para muitos outros. O Mario tem qualidades importantes, depende apenas dele», afirmou o treinador de 55 anos, em declarações ao sítio italiano Sportmediaset.

Mancini afirmou ainda que o adiamento do Europeu de futebol devido à pandemia da covid-19, de 2020 para 2021, é benéfico para a squadra azzurra, na possível luta pelo título na competição.

«Somos das seleções mais jovens e, por isso, um ano faz muita diferença. Vamos melhorar nesse período em termos de experiência, mas também tatica e tecnicamente. Temos uma equipa forte que vai jogar para vencer. Vencer o Europeu pela primeira vez desde 1968 seria magnífico. E temos qualidade para isso, podemos vencer», frisou.

A fase final do Europeu, que vai decorrer pela primeira vez em 12 cidades de 12 países, estava marcada para junho e julho deste ano, mas foi adiada para de 11 de junho a 11 de julho de 2021.

O técnico mostrou-se ainda contra a possibilidade de a Serie A, o principal campeonato italiano, ser cancelada, bem como a uma eventual entrega do título ao atual líder da prova, a Juventus.

«A Juventus está na frente, mas tudo pode acontecer. Inter e Atalanta podem entrar na corrida. Quando se pára durante tanto tempo, tudo pode acontecer, mudar», avaliou.

No Europeu de futebol, a Itália vai defrontar, no grupo A, a Turquia, a Suíça e País de Gales. Vai jogar sempre em casa, no Estádio Olímpico de Roma, uma das 12 cidades-sede.