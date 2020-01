O golo que marcou pelo Brescia frente à Lazio não foi suficiente para responder aos cânticos racistas que Balotelli ouviu. Por isso, após o encontro, o internacional italiano recorreu às redes sociais para se dirigir aos adeptos da equipa romana.



«É uma derrota que dói, mas voltaremos mais forte. Estamos no bom caminho! Aos adeptos da Lazio presentes no estádio hoje, tenham vergonha», escreveu o avançado na descrição do vídeo do golo que marcou.



