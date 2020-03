A carreira de Mario Balotelli, prestes a completar 30 anos, tem sido marcada por inúmeros episódios de falta de bom senso, mas o avançado italiano parece mostrar agora uma outra faceta em plena crise causada pelo surto do novo coronavírus.

Recolhido em casa, o jogador do Brescia fez uma transmissão em direto com um amigo no Instagram e mostrou-se consciente dos riscos que a exposição pode acarretar para a saúde, tendo até feito um ultimato.

«Sinto falta do futebol, mas temos de ficar em casa. Se não ficares, saio daqui e dou-te uma bofetada», disse, consciente, naturalmente, de que o contacto físico deve ser evitado.

Ainda que apreensivo, Balotelli não perdeu o sentido de humor e brincou com a suspensão da Liga italiana nesta fase. «Tiveram de esperar que a Juventus voltasse ao primeiro lugar para pararem», disse, falando depois mais a sério. «Honestamente, espero que a Serie A não recomece até não haver mais casos. Chateei-me muito no início quando pedi a todos para pararem e fui insultado por isso. Talvez agora se tenham dado conta da situação.»

O internacional italiano, que recomendou que o título da Serie A não seja atribuído, criticou ainda os comportamentos de risco dos compatriotas. «Na Suíça, quando dizem para não saíres de casa, não sais. Em Itália isso não se passa.»

Refira-se que Itália é o país europeu mais afetado por este flagelo: são 15 mil casos confirmados de pessoas infetadas e mais de mil mortes.