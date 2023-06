Beto reiterou que se revê no estilo de jogo do FC Porto de Sérgio Conceição. O avançado, atualmente na Udinese, defende que confessou ser fã da mentalidade «mais aguerrida» dos dragões e do estilo de jogo «prático».



«É um futebol mais de raça, mais de... O FC Porto há anos que é um clube... como vou dizer? Não quero dizer o nome de outros clubes, mas é um clube mais direto. São práticos, têm uma mentalidade assim mais aguerrida e eu gosto disso», referiu, na participação no programa «Futebol Total», do Canal 11.



O avançado, de 25 anos, jogou na Udinese nas últimas duas épocas, tendo assinado 21 golos em 62 jogos.