Zero jogos, zero minutos e um cartão vermelho. Para já é este o registo de Valeri Bojinov no Pescara.

O avançado búlgaro ainda nem sequer fez a estreia pelo emblema da Serie B italiana, mas entrou na ficha de jogo pela primeira vez, como suplente, e acabou expulso do banco logo ao minuto 26 da visita ao Crotone.

O Pescara foi goleado por 4-1 e ocupa a 12.ª posição da Serie B italiana.