Na véspera do duelo contra o Lyon, dos oitavos de final da Liga dos Campeões, Leonardo Bonucci deixou rasgados elogios a Cristiano Ronaldo.



«O que o torna um jogador extraordinário, para além da técnica que tem, é a consistência. Ele nunca deixa passar os pequenos detalhes. Voltámos de uma viagem às duas da manhã e às três, ele mudou de roupa e foi mergulhar em água fria para recuperar. Está constantemente à procura de ser o melhor. É uma máquina de guerra», começou por dizer o defesa da Juventus em entrevista ao L'Équipe.



O internacional italiano considera que toda a equipa melhorou só de trabalhar com o avançado português.



«Podes apenas admirar Ronaldo ou tentar absorver duas ou três coisas dele para melhorares. Penso que cada um de nós já aprendeu algo com ele só a observá-lo», acrescentou.



Esta é a segunda época de Bonucci com Ronaldo na Juventus.



