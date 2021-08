Leonardo Bonucci, defesa da Juventus, garante que a permanência de Ronaldo no clube italiano esteve sempre garantida, mesmo antes da ida de Lionel Messi para o PSG.

«Penso que o Cristiano Ronaldo ficaria mesmo que o Messi não fosse para o PSG. Para nós, é um valor acrescentado à equipa e tenho a certeza de que este ano, mais do que nos anteriores, ele vai ajudar-nos a alcançar todos os nossos objetivos», afirmou Bonucci ao jornal La Gazzetta dello Sport.

Bonucci falou mais em detalhe sobre a saída de Messi do Barcelona, que considerou ser surpreendente.

«Durante o verão, parecia mesmo que ele podia ficar, que tinham chegado a acordo. Mas neste verão vimos outros grandes jogadores a mudar de clube. Os românticos do futebol podem não gostar, mas é a dinâmica de hoje», disse o central italiano.

Por fim, o jogador da Juventus abordou um eventual regresso do bósnio Miralem Pjanic à Vecchia Signora, numa altura em que o Barcelona precisa de vender jogadores.

«Falámos um com o outro, mas não do mercado de transferências. Conversámos como amigos, não como antigos colegas de equipa. Ele [Pjanic] é um grande jogador. Se voltar, será certamente uma peça importante no plantel», completou o campeão do Euro2020.