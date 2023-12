Leonardo Bonucci veste agora a camisola do Union Berlim, aos 36 anos, depois de ter sido afastado da Juventus no final da época passada: a Juventus que, refira-se, ainda é o seu clube de coração.

Em entrevista ao jornal A Marca, o defesa italiano falou até sobre o sonho de ser treinador do popular clube de Turim e contou como foi a difícil mudança para Berlim.

«Hoje estou mais sereno, menos zangado com o que aconteceu no verão. Tive de seguir em frente, o meu passado na Juventus foi maravilhoso. Queria encerrar minha carreira na Juve, mas não aconteceu», contou.

«Ser treinador é um dos meus objetivos. Quero ser treinador e se pudesse fazer parte da elite, a Juve é um dos clubes que gostaria de treinar. A Juventus é uma parte crucial da minha vida. Agradeço a Andrea Agnelli, Marotta, Paratici, Nedved. E o treinador que mais me mudou e me fez crescer: Antonio Conte.»

Os números na sua carreira são dignos de registo, tendo sido internacional pela Itália 121 vezes e vestido a camisola da Juventus entre 2010 e 2023, apenas com uma interrupção na época de 2017/2018, altura em que representou o Milan. Com a camisola da Juventus jogou 502 jogos e marcou 37 golos.

Sobre a mudança para o Union Berlim, o defesa contou destacou a dificuldade de estar longe da família e o facto de ter ido para um sítio totalmente novo e desconhecido:

«Foi uma grande mudança na minha vida. Estou sozinho, a minha família mora em Torino. O primeiro mês e meio foi difícil. Encontrei-me sozinho numa cidade totalmente desconhecida para mim. Aos poucos fui conhecendo pessoas, lugares, um bom grupo na equipa... Agora é tudo mais fácil», referiu.

Esta época, ao serviço do Union Berlim, Bonucci leva nove jogos, tendo marcado um golo, apesar da má fase que a equipa atravessa. De recordar que a equipa alemã foi adversária do SC Braga no grupo C da Liga dos Campeões e foi eliminada esta terça-feira, tendo o Braga descido para a Liga Europa.