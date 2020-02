Após uma excelente exibição frente ao AC Milan, Buffon reencontrou Paolo Maldini na zona mista de San Siro. O ex-colega de seleção, agora dirigente dos rossoneri, entregou ao guarda-redes da Juventus uma camisola do seu filho, Daniel, que não foi utilizado por Pioli.



O internacional italiano juntou mais uma camisola à extensa coleção. «Já tenho as camisolas de Chiesa e do seu filho, do Thuram e do seu filho, do Weah e do seu filho. E agora do Paolo e do seu filho», disse entre risos, em declarações aos jornalistas.



Buffon mostrou-se satisfeito com a sua prestação. «Esta exibição explica por que razão continua a jogar. Estou bem, desfrutei e exibi-me a um bom nível. Fico com vontade de continuar», acrescentou.



Buffon leaves San Siro with Daniel Maldini’s shirt

“In my collection I have Chiesa and son, Thuram and son, Weah and son, and now Maldini and son. I’m waiting for their grandchildren” 😍😂 #Juventus #ACMilan #MilanJuve pic.twitter.com/f4ZW0dz8qo — Daniella Matar (@DaniellaMatar) February 13, 2020