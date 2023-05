O campeão Nápoles, que teve direito a guarda de honra antes do jogo, recebeu e venceu a Fiorentina por 1-0 numa tarde de festa no estádio Diego Maradona.



Sem o lesionado Mário Rui, o novo campeão italiano não quis estragar a euforia que se vivia nas bancadas e chegou ao triunfo na segunda parte. Depois de ter falhado um penálti aos 48 minutos, Victor Osimhen assumiu a marcação do segundo penálti da tarde e dessa feita, bateu mesmo Terracciano.



A única má notícia dos napolitanos foi a lesão de Lozano ao cair do pano da primeira metade.



No outro jogo realizado esta tarde, Torino e Monza empataram a uma bola.