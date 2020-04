A passagem de Antonio Cassano pelo Real Madrid foi conturbada e deu para um livro. No entanto, no que ao que viveu em campo diz respeito, houve um jogador na capital espanhola que marcou o ex-internacional italiano: Ronaldo.



«É algo do outro mundo. Ronaldo só treinava quando queria, sinceramente. Agora chamam-lhe todos de Fenómeno, mas ele era incrível! Bobo [Vieri] chegava a ser embaraçoso de tão forte que era. Rematava no limite da área com o interior do pé, como tu fazias, mas com uma tranquilidade. Colocava a bola onde queria tanto com o pé direito como com o esquerdo. Foi o melhor avançado doa história», começou por dizer na conversa com Christian Vieri nas redes sociais.



Cassano concluiu o raciocínio com uma pergunta acerca da capacidade do antigo avançado brasileiro. «Teve problemas nos dois joelhos, marcou mais de 600 golos, ganhou dois mundiais, duas Bolas de Ouro, era do outro mundo. Imagina o que Ronaldo podia ter sido com os joelhos em condições.»



Ronaldo e Cassano partilharam o balneário em Madrid durante ano e meio.