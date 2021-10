O capitão da seleção italiana, Giorgi Chiellini, confessou ter ficado «envergonhado» com os insultos racistas dirigidos a Osimhen, Anguissa e Koulibaly no jogo do Nápoles em Florença.



«Fiquei envergonhado, como italiano e como toscano», disse o defesa, natural de Pisa, na conferência de imprensa de antevisão do jogo entre a Itália, campeã europeia, e a Espanha, das meias-finais da Liga das Nações.



O internacional italiana considerou que os insultos racistas são inaceitáveis e dão uma má imagem do país.

«Na Europa, muitos falam da Itália como um país racista, acho que isso não é verdade. Mas é preciso fazer mais para não dar uma imagem má da nossa nação», defendeu.



Refira-se que Federação Italiana de Futebol (FICG) anunciou, na passada segunda-feira, a abertura de um inquérito na sequência dos alegados insultos racistas proferidos contra os jogadores do Nápoles.

Na sua página na rede social Instagram, Koulibaly, que já foi alvo de vários episódios de racismo e xenofobia, disse que os adeptos lhe chamaram «macaco», defendendo que «essas pessoas não têm nada a ver com o futebol».