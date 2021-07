Giorgio Chiellini é feliz na Juve e quer prosseguir a ligação com a Vecchia Signora. A garantia foi dada pelo próprio, numa cerimónia na cidade onde cresceu, Livorno.

«Na segunda-feira estarei em Turim, onde Allegri me espera, mesmo que fosse bom para mim ter mais um dia de férias. Tentarei terminar a minha carreira a ganhar mais troféus, porque os títulos deixam-te com mais fome de vitórias», disse o central de 36 anos.

Chiellini falou também da recente conquista do Euro2020 pela seleção italiana, a qual capitaneou durante a prova.

«A primeira palavra que me vem à mente é emoção. Tive a sorte de viver um mês e meio que me levou a realizar um sonho: levantar a taça do campeão europeu como capitão da equipa nacional. Fomos além de todos os nossos sonhos mais alucinantes», completou o defesa.