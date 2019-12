O Milan vai de mal a pior na Liga italiana e neste domingo sofreu uma pesadíssima derrota na deslocação ao reduto da Atalanta.

Com o português Rafael Leão a titular, os rossoneri perderam por 5(!)-0 com o atual quinto classificado da Serie A.

Ao intervalo, a Atalanta vencia pela margem mínima (Papu Gómez aos 10m), mas na etapa complementar assistiu-se a um autêntico corretivo.

CLASSIFICAÇÃO DA LIGA ITALIANA

Mario Pasalic fez o 2-0 aos 61 minutos e logo a seguir Josip Ilicic ampliou para 3-0.

Ao minuto 72, Ilicic bisou e Muriel, acabado de entrar, fechou as contas já dentro dos derradeiros 10 minutos.

Esta foi uma das cinco derrotas mais pesadas da história do Milan desde a criação da Serie e a pior desde 1998: também um 5-0 frente à Roma.

O histórico do futebol italiano está nesta altura no 10.º lugar do campeonato: soma 21 pontos em 17 jogos e tem mais derrotas (8) do que vitórias (6) e mais golos sofridos do que marcados: 16 contra 24.