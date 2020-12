A vida de Christian Eriksen em Itália não correu como o esperado. O internacional dinamarquês não se assumiu como titular do Inter de Milão e acabou por perder espaços nas opções de Conte, sendo quase sempre lançado nos minutos finais dos jogos.



O CEO dos nerazzurri, Guiseppe Marotta, confirmou que o médio de 28 anos vai deixar o clube no mercado de inverno.



«Sabem que há jogadores que estão na lista de transferências. Alguns desejam sair e jogar mais, portanto, resta-nos tentar fazer-lhes a vontade. Se o Eriksen é um desses jogos? Diria que sim, mas não é uma punição. Ele teve dificuldades em adaptar-se, não funcionou. É um facto. É justo dar-lhe a oportunidade de sair para jogar noutro clube», disse, citado pela Sky antes do encontro em Verona.



De resto, o ex-Tottenham voltou à Dinamarca para assistir ao nascimento do filho, não estando nas opções para o jogo desta quarta-feira.



Eriksen marcou quatro golos nos 38 encontros que disputou pelo Inter.