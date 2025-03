Sérgio Conceição não vive dias fáceis no Milan e a claque dos «rossoneri» agendou um protesto já para o jogo deste domingo, em San Siro, diante da Lazio.

A Curva Sud Milano criticou a «total ausência de planeamento» para a equipa, que foi eliminada da Liga dos Campeões e está no oitavo lugar do campeonato italiano.

«Estamos apenas o início de março e a nossa temporada já está nos capítulos finais – ou quase. Apenas dois dérbis [com o Inter] na Taça de Itália nos dão uma oportunidade de ter um resto de dignidade ou a época será catalogada como um total falhanço», lê-se no comunicado da claque dos «rossoneri».

As críticas dos adeptos estendem-se, também, ao treinador e aos jogadores. «O treinador, comparado com o anterior [Paulo Fonseca], não mudou a abordagem da equipa aos jogos nem um pouco. Apenas criou mais divisões internas, com os resultados e a falta de fio de jogo que todos nós sabemos. Os jogadores, que foram apoiados por nós até à última quinta-feira, têm sido os protagonistas de exibições horrendas (…). Muitos deles, pelo que jogam e pela atitude que mostram, não são merecedores de vestir esta camisola e a direção continua complacente com tudo isto.»

Por fim, a Curva Sud Milano anunciou que vai deixar a equipa sem apoio durante os primeiros 15 minutos do jogo deste domingo com a Lazio (19h45).

«Só vamos entrar na bancada no 15.º minuto de jogo. Esperamos que o resto do estádio faça o mesmo. Se não virmos mudanças nas exibições e, acima de tudo, na atitude, vamos mais longe e abandonar-vos-emos por completo, deixando-vos sozinhos com a vossa vergonha», lê-se ainda.