Serviços mínimos que bastaram para mais três pontos e para tirar o melhor proveito da derrota do líder Milan. A Juventus recebeu e venceu o Bolonha por 2-0 ao final da manhã deste domingo, na 19.ª jornada da liga italiana, com golos de Arthur e McKennie. Cristiano Ronaldo ficou em branco, mas jogou os 90 minutos.

Não foi um jogo espetacular da equipa de Turim, que procura ainda maior regularidade exibicional aliada às vitórias. Mas o mais importante foi garantido, depois da derrota ante o Inter na jornada anterior, há uma semana, seguida da conquista da Supertaça de Itália, ante o Nápoles.

O primeiro golo da partida foi apontado por Arthur, que escorregou ao rematar, mas beneficiou ainda de um ligeiro toque da bola em Schouten, no caminho para a baliza, o suficiente para trair a abordagem do guarda-redes Skorupski. Aconteceu aos 15 minutos.

A primeira parte reservou ainda um bom lance de golo em cada uma das balizas. Se Cuadrado desorientou a defensiva contrária para armar o remate, este não teve a melhor direção para o 2-0 (34m). Na resposta, após grande jogada de Orsolini, que ainda mereceu revisão do VAR para possível penálti, Soriano falhou o empate por centímetros.

No reatamento, o Bolonha colocou em causa a vantagem mínima da Juventus, que não se mostrou absolutamente tranquila com o 1-0. E só McKennie, numa cabeçada após canto de Cuadrado, aos 71 minutos, deu outro fôlego aos comandados de Andrea Pirlo.

A Juventus chega assim à décima vitória em 18 jogos disputados na liga italiana. Tem 36 pontos, está no quarto lugar e reduz para sete os pontos de desvantagem para o líder Milan, que tem 43. Fica ainda a cinco do Inter, que empatou ante ante a Udinese no sábado e tem 41 pontos, no segundo lugar. Além disso, a Juventus tem ainda menos um jogo: falta disputar a receção ao Nápoles, relativa à terceira jornada. O Bolonha é 13.º, com 20 pontos.

