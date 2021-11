José Mourinho prometeu um par de sapatilhas de 800 euros ao herói da Roma em Génova, Felix Afena-Gyan, e cumpriu. Esta segunda-feira, os giallorossi divulgaram um vídeo na qual se podia ver o técnico português a dar o presente ao jovem ganês.



Este gesto ficou, no entanto, marcado por um comentário racista feito por um funcionário do emblema romano. «São bananas», disse o elemento do clube enquanto Felix abria a prenda oferecida por Mourinho.



O avançado sentiu necessidade de esclarecer a situação nas redes sociais, sublinhando que o comentário foi em jeito de brincadeira e jamais com conotação racista.



«Li vários comentários ao vídeo e que quero garantir-vos que não fiquei ofendido com o áudio que vocês ouviram. Não foi um comentário racista. Desde o primeiro dia que cheguei à Roma que fui muito bem recebido por todos. As pessoas brincam comigo como uma família faz. Eu como muitas bananas e isso tornou-se uma brincadeira aqui. Foi por isso que vocês ouviram aquele comentário. Sinto-me em casa desde que cheguei à Roma. Agradeço o apoio que todos aqui em Trigoria me deram. As pessoas ficaram com uma ideia errada do que aconteceu», justificou, citado pela Gazzetta dello Sport.