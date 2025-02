AC Milan e Inter de Milão reeditam, este domingo (17:00), o «derby della Madonnina», pretexto para Christian Vieri, antigo avançado que representou as duas equipas, puxar pela memória para recordar duelos passados, numa entrevista concedida à Gazzetta dello Sport.

Naturalmente, a conversa chegou ao técnico do AC Milan, Sérgio Conceição, com quem Vieri jogou na Lazio. «O Sérgio é como um irmão para mim. Adorava ter estado na mesma equipa que ele toda a minha carreira. Hoje, vejo nele um grande coração, paixão e determinação», afirmou o internacional italiano, hoje com 51 anos.

A idade já pesa em Vieri, facto comprovado por uma história por si partilhada. «Antigamente, não conseguia ir para a cama antes da meia-noite, mas agora deito-me às 21h. O Sérgio ligou-me no outro dia quando já passava da meia-noite, e mandei-lhe uma mensagem a dizer «oh Sérgio, vê as horas, estou a dormir!»», partilhou.

Christian Vieri foi um dos pontas de lança mais temidos da Europa no virar do milénio. Depois de brilhar na Lazio, em 1998/99, ao lado de Conceição, passou seis temporadas de sucesso no Inter, que pagou por ele quase 50 milhões de euros, uma loucura à data. Em 2005, mudou-se diretamente para o vizinho e rival AC Milan, momento que marcou o início do declínio na carreira.

Na entrevista à Gazzetta dello Sport, Vieri falou ainda da exigência inerente ao cargo de treinador em equipas como os colossos de Milão.

«Os treinadores são os primeiros a levar com «merda» na cara. Se treinas o Milan, o Inter ou a Juventus tens de ganhar, caso contrário pagas a fatura. Acham que o (Paulo) Fonseca é mau? Ou o Pioli? O Conceição também não é, mas é preciso tempo e capacidade para construir uma equipa. Só que, se treinas o Milan, tens de ganhar muito rapidamente», notou.

AC Milan e Inter de Milão reencontram-se menos de um mês depois de os «rossoneri» terem batido os «nerazurri» na final da Supertaça italiana.