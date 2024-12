Francisco Conceição marcou na goleada da Juventus na Taça e foi bastante ovacionado pelos adeptos quando foi substituído. No final do encontro, Thiago Motta deixou elogios ao internacional português, mas defendeu que este tem aspetos por melhorar.



«O Francisco Conceição tem muita qualidade, mas pode fazer muito melhor. Tem de ligar-se melhor com os companheiros de equipa, hoje o Savona ajudou-o muito. Há certos momentos em que deve tomar melhores decisões. Tenho a certeza de que, com o tempo, vai conseguir fazê-lo», referiu, citado pelo Tuttosport.



Em Turim por empréstimo do FC Porto, Conceição leva três golos e quatro assistências em 17 jogos pela Vecchia Signora.