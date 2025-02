Sérgio Conceição não vive dias fáceis no Milan e, depois da eliminação da Liga dos Campeões, perdeu na visita ao Torino, por 2-1, na 26.ª jornada do campeonato italiano.

Os «rossoneri» entraram praticamente a perder graças a um lance insólito. Mike Maignan saiu da baliza aos cinco minutos para afastar a bola, mas rematou contra Malick Thiaw e proporcionou um dos autogolos do ano.

O Milan, que contou com Rafael Leão e João Félix de início, passou a assumir as despesas do jogo, porém, com dificuldades em ultrapassar a muralha defensiva do Torino. Aos 32 minutos, Christian Pulisic desperdiçou um penálti, permitindo a defesa de Vanja Milinkovic-Savic, um dos protagonistas da partida.

Leão já não regressou para a segunda parte e Félix saiu aos 70 minutos, pouco antes do golo do empate do Milan. Tijjani Reijnders (74m), com um remate de pé esquerdo dentro da área, fez o 1-1.

Contudo, os «rossoneri» tiveram pouco tempo para festejar, isto porque os anfitriões passaram novamente para a frente, dois minutos depois. Gvidas Gineitis, que tinha sido lançado aos 70 minutos, deu o triunfo ao Torino com um remate cruzado, de pé esquerdo.

Com este desaire, o Milan falha o ataque ao sexto posto e continua em sétimo, com 41 pontos. A zona de acesso à Champions já está a seis pontos de distância. O Torino, é 11.º (31 pontos).