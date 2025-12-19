Após avanços e recuos, eis a confirmação oficial. Na quinta-feira, antes da realização do Nápoles-Milan, para a meias-finais da Supertaça de Itália, o presidente da Liga italiana, Ezio Simonelli, garantiu que o o Milan-Como, duelo da Serie A, vai ser mesmo jogado em Perth, na Austrália.

Simonelli adiantou até a data prevista para o jogo - oito de fevereiro. A equipa de Rafael Leão vai enfrentar o Como de Fàbregas a mais de 13 mil quilómetros de distância do San Siro, que naqueles dias vai receber a cerimónia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026.

«Reunimos cordialmente com Infantino [presidente da FIFA]. Tínhamos dúvidas principalmente sobre os árbitros, mas Collina [presidente do Comité de Arbitragem da FIFA] garantiu-me que os árbitros asiáticos têm perfis de qualidade para arbitrar esta partida. Aceitaremos essa condição e, em seguida, definiremos o resto», afirmou Simonelli.

Trata-se de um jogo histórico, pois este é o primeiro duelo de um campeonato europeu a ser jogado noutro continente.