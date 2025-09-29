Conte avisa De Bruyne: «Se saiu chateado, escolheu a pessoa errada»
Belga não gostou de ser substituído diante do Milan e levou um recado do treinador
Kevin de Bruyne marcou o golo do Nápoles na derrota em casa do Milan (2-1) em cima da hora de jogo, mas foi substituído 12 minutos depois e ficou muito irritado. O internacional belga nem sequer cumprimentou Antonio Conte e dirigiu-se imediatamente para o banco de suplentes a protestar.
Confrontado com a atitude do ex-Manchester City, o treinador dos «rossoneri» deixou um aviso.
«Espero que ele tenha ficado chateado com o resultado, se ele estava chateado por outra coisa, ele escolheu a pessoa errada», disse Conte, aos microfones da DAZN.
«Tentei colocar jogadores novos para os duelos individuais porque o Milan fechou-se muito. Faz-se mudanças para tentar fazer algo bom. Acho que foram as mudanças certas», acrescentou.
De Bruyne tinha cumprido os 90 minutos na última partida, diante do Pisa, mas, antes disso, foi substituído no regresso ao Etihad ainda na primeira parte, quando o Milan ficou reduzido a dez no jogo com o Manchester City.
