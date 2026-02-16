Antonio Conte deixou elogios a Alisson Santos, extremo que está cedido pelo Sporting e foi decisivo no domingo, ao marcar o golo que garantiu o empate ao Nápoles, na receção à Roma (2-2).

O técnico dos napolitanos também dedicou palavras a Giovane, outro avançado brasileiro que chegou no mercado de janeiro.

«Alisson e Giovane são dois jogadores que o clube contratou em janeiro. Não pudemos fazer nenhuma transferência, então trouxemo-los a custo zero. Eles estão connosco há duas semanas, precisam de entender a mecânica e as situações de jogo. O Alisson é melhor no um contra um do que o Giovane. O Giovane é mais um avançado, mas também o utilizamos como médio-ofensivo. Eles mudaram recentemente a sua vida. São talentosos e humildes. Estão ansiosos e disponíveis para jogar», disse Conte, aos microfones da DAZN.

Recorde-se que Alisson seguiu para Nápoles por 3,5 milhões de euros de taxa de empréstimo, com uma opção de compra de 16,5 milhões de euros.