Alisson Santos abriu o marcador na vitória do Nápoles sobre o Torino (2-1) e voltou a receber elogios de Antonio Conte. O treinador dos napolitanos destacou a capacidade de drible do extremo brasileiro, que foi contratado por empréstimo ao Sporting, no mercado de inverno.

«Ele está a entrar nos mecanismos do jogo, precisamos de tentar levá-lo para as suas zonas favoritas do campo. Ele tem muita velocidade, peço-lhe que não seja tímido. Hoje não foi. Não há problema se ele cometer erros, mas fico chateado se ele não tentar ir para cima do adversário, com as suas características. No Sporting, ele não foi titular [no campeonato] em nenhum jogo, mas estamos satisfeitos com o seu rendimento», disse Conte, aos microfones da DAZN.

Alisson, que foi também eleito MVP no jogo com o Torino, leva dois golos em cinco jogos pelo Nápoles. O brasileiro, de 23 anos, foi emprestado pelo Sporting a troco de uma taxa de 3,5 milhões de euros, com opção de compra de 16,5 milhões.