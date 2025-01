Khvicha Kvaratskhelia insistiu no pedido para ser vendido pelo Nápoles, revelou Conte na tarde deste sábado, à margem da antevisão do jogo com o Hellas Verona.

«Estamos a falar de um elemento importante, no verão falei com o presidente e queria ter algumas garantias quanto a jogadores basilares. Em todo o caso, o Kvaratskhelia pediu novamente para ser vendido, não o convenci. Vamos perder um jogador importante», referiu, em conferência de imprensa.

Na presente temporada, o avançado georgiano, de 23 anos, tem cinco golos e três assistências em 19 partidas. No emblema italiano desde 2022, Kvaratskhelia totaliza 30 golos e 24 assistências em 107 jogos.

Titular indiscutível no clube e na seleção da Geórgia, está avaliado em 85 milhões de euros e é cobiçado, entre outros, pelo PSG.

Quanto ao Nápoles, o líder da Serie A tem Galeno, do FC Porto, na lista para potenciais substitutos de Kvaratskhelia, segundo a imprensa transalpina.