O Inter de Milão anunciou esta segunda-feira que não vai disputar o jogo com o Rennes, dos oitavos de final da Youth League, por causa do surto de coronavírus Covid-19.

O jogo está marcado para o dia 11 de março, em Florença, mas o clube milanês tomou a decisão de não comparecer «para proteger a saúde dos jogadores, equipa técnica e funcionários», diz uma nota publicada no site oficial.

«Apesar de reconhecer a importância do evento e com a noção que a ausência da equipa colocará em ação a medida de derrota por 3-0, foi decidido não jogar pelas razões dadas anteriormente e de acordo com as medidas tomadas pelas autoridades competentes», adianta o comunicado.