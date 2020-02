O Juventus-Inter de Milão, jogo grande da 26.ª jornada da primeira liga italiana de futebol, vai realizar-se, tal como mais cinco duelos, à porta fechada. Esta é uma medida de prevenção, devido ao surto do coronavírus no país. O anúncio foi feito pelo ministro dos desportos transalpino, Vincenzo Spadafora, esta segunda-feira.

«Decidimos proibir eventos desportivos nas regiões da Lombardia, Veneto e Piamonte, mas também em Friuli Venezia Giulia, Liguira e Emilia Romagna. A proibição vai decorrer até ao próximo domingo. De qualquer forma, acedemos aos vários pedidos que nos chegaram e permitimos que os jogos se realizem, mas à porta fechada», afirmou Spadafora, em declarações ao canal televisivo Rai 2.

Além da receção da equipa onde joga o português Cristiano Ronaldo ao Inter de Milão, num duelo entre os atuais primeiro e terceiro classificados, os jogos Udinese-Fiorentina, Milan-Génova, Parma-SPAL, Sassuolo-Brescia e Sampdoria-Verona também não vão ser abertos ao público.

A confirmação surge após a aceitação do governo italiano ao pedido oficial efetuado pelo presidente da Federação Italiana de Futebol (FIGC), para que os jogos da próxima jornada se realizassem, mas à porta fechada.

Os restantes jogos da 26.ª jornada, Lazio-Bolonha, Nápoles-Torino, Lecce-Atalanta e Cagliari-Roma mantêm-se à porta aberta, mas dependentes da evolução do estado de emergência do coronavírus em Itália.

No último fim-de-semana, quatro jogos do campeonato, Torino-Parma, Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari e Inter-Sampdoria, já tinham sido adiados devido ao surto.

As autoridades do país anunciaram, esta segunda-feira, a quinta morte devido ao novo coronavírus. Até ao momento, pelo menos 219 pessoas foram infetadas em Itália, que é o país na Europa com mais casos de infeção pela nova estirpe do coronavírus e o quarto a nível mundial.

