O antigo futebolista, Antonio Cassano, está internado com covid-19.



De acordo com a sua esposa, Carolina Marcialis, o ex-internacional italiano tem a vacinação completa, mas acabou por sofrer complicações relacionadas com a doença e foi encaminhado para uma unidade hospitalar em Génova.



«O Antonio [Cassano] está no hospital e tem as duas doses da vacina», escreveu nas redes sociais.



Cassano, de 39 anos, estava em isolamento desde a passagem de ano. Enquanto futebolista, jogou em clubes como Bari, Roma, Real Madrid, Sampdoria, AC Milan, Inter de Milão e Parma.