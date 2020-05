As equipas italianas podem regressar aos treinos em grupo a partir de segunda-feira, informou o governo italiano, após uma avaliação feita pelo Comité Técnico-Científico ao protocolo apresentado pela Federação Italiana.



Ainda assim, serão necessários realizar alguns ajustes de forma a que sejam cumpridas as normas de segurança nos emblemas da Serie A.



«As indicações do Comité, que são vinculativas, vão ser enviadas à Federação italiana de futebol para alguns ajustes necessários no protocolo a fim de permitir o retorno seguro aos treinos em grupo a partir de 18 de maio», lê-se no comunicado assinado pelo Ministro do Desporto, Vincenzo Spadafora e pelo Ministro da Saúde, Roberto Speranza.



Lembre-se que no início de maio os jogadores voltaram a trabalhar de forma individual em Itália. A serie A está suspensa desde o dia 9 de março devido à pandemia de Covid-19.