O Ascoli, clube da segunda liga italiana, despediu a equipa técnica liderada por Roberto Stellone, justificando a decisão com as dificuldades financeiras acentuadas pela pandemia da covid-19.

O clube no qual joga o ex-benfiquista Diogo Pinto, comunicou ter rescindido unilateralmente com o técnico, após não ter chegado a consenso com o mesmo, por não conseguir acarretar os custos com a nova equipa técnica, contratada em fevereiro, dado que ainda tinha dívidas a pagar ao treinador anterior, Paolo Zanetti.

O atual 15.º classificado da segunda liga italiana indicou ainda que Guillermo Abascal, dos escalões de formação, foi promovido à equipa principal.