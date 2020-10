O Parma anunciou nesta sexta-feira que dois jogadores que já tinham sido dados como recuperados de covid-19 voltaram a testar positivo.

O clube no qual joga Bruno Alves, que regressou aos treinos na quinta-feira, revela que os dois atletas são os únicos infetados no plantel neste momento e que vão falhar o jogo com o Inter Milão, agendado para sábado.

O clube informa que ambos os jogadores estão assintomáticos.