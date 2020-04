O anúncio oficial foi feito pelo Parma na internet: jogadores, técnicos e o diretor desportivo do Parma, atual 9.º classificado da Série A italiana, decidiram, de forma «unânime», renunciar aos vencimentos de abril, de forma a ajudar o clube a ultrapassar os efeitos da pandemia da covid-19.

No anúncio desta decisão o Parma fez questão de deixar uma palavra de agradecimento à atitude dos elementos da equipa principal de futebol.

«No âmbito da emergência sanitária que impede que se realizem atividades desportivas e que já está a causar danos económicos consideráveis no clube e pelo sentido de responsabilidade mostrado neste difícil momento que requer bom senso e um espírito construtivo da parte de todos os membros da estrutura», refere o emblema parmesão.

O clube do português Bruno Alves torna-se assim a terceira formação da principal competição italiana de futebol a anunciar um pacote de medidas para a redução de custos em resposta ao surto do novo coronavírus, juntando-se à Juventus, que no final de março anunciou ter chegado a acordo com o plantel para um corte, durante os próximos quatro meses, de cerca de 90 milhões de euros em salários, e o Cagliari, cujos jogadores abdicaram dos ordenados de março.

A Série A foi suspensa em Itália a 9 de março e ainda não há certezas sobre quando e se recomeçará. Com 26 jornadas cumpridas a Juventus de Cristiano Ronaldo lidera a competição com 63 pontos, mais um que o segundo classificado, a Lazio.