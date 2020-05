A dois dias de começar os treinos em pequenos grupos, o Parma anunciou que tem dois jogadores infetados com Covid-19.



Segundo uma nota no site oficial do emblema onde alinha Bruno Alves, cerca de 60 pessoas foram testadas, tendo-se confirmado dois casos positivos. Os dois futebolistas estão assintomáticos e foram colocados em isolamento.



«Os dois jogadores deram positivo no primeiro teste e negativo no segundo, que foi realizado 24 horas depois. Os atletas estão ambos em excelente condição física e assintomáticos, mas foram isolados», lê-se no comunicado do Parma.