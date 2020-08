O guarda-redes Antonio Mirante testou positivo à covid-19, conforme comunicou o clube nas suas redes sociais.



Este é o terceiro caso registado em dois dias no clube da capital italiana depois de dois jogadores das camadas jovens também terem testado positivo.



O jogador confirmou estar sem sintomas, mas vai cumprir isolamento numa altura em que as atividades do clube estão suspensas até 24 de agosto, menos de um mês antes do início da Serie A, agendado para 19 de setembro.