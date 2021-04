O jogador da Atalanta, Robin Goses, decidiu escrever um livro, intitulado «Vale a pena sonhar - O meu caminho um pouco diferente para tornar-me jogador profissional», no qual partilha várias histórias da carreira e uma delas envolve Ronaldo.



O internacional alemão recordou o dia em que o internacional português recusou dar-lhe a camisola após a eliminação da Juventus nas meias-finais da Taça de Itália, em 2018/19.



«Depois do jogo contra a Juventus, tentei cumprir outro sonho e ter a camisola do Ronaldo. Teria sido o ponto mais alto da minha coleção», referiu, citado pelo portal «Goal».



«Após o apito final, fui imediatamente ter com ele e nem me dirigi ao público para festejar. Temos de ter prioridades, amigos. No entanto, o Ronaldo não aceitou. Perguntei-lhe: 'Cristiano, posso ficar com a tua camisola? Ele nem olhou para mim, só disse: 'Não!'. Fiquei totalmente corado e envergonhado. Fui afastado e senti-me pequeno. Sabem aquele momento em que acontece algo embaraçoso e olham à volta para ver se alguém reparou? Foi isso que senti e tentei disfarçar. Mas no final, não importou: tínhamos acabado de afastar a Juventus da Taça», acrescentou.



Em jeito de brincadeira, o lateral-esquerdo divulgou a sua morada caso Ronaldo lhe queira dar uma camisola. «Se quiseres deixar um jovem feliz mais tarde, a morada do clube é: Corso Europa 46, 24040 Ciserano. Cumprimentos», concluiu.