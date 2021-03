O Crotone despediu Giovanni Stroppa, informou o clube onde alinha Pedro Pereira.



«É o fim de uma bela e intensa viagem, que durou três anos, não sem alguns momentos difíceis, mas que culminou na promoção histórica à Série» assinalou o clube, em comunicado divulgado no sítio oficial na Internet.



O Crotone sofreu a sexta derrota seguida na Serie A contra o Cagliari, no passado domingo, e ficou ainda mais só no último lugar com apenas 11 pontos.