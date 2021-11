No dia em que se assinala o primeiro aniversário da morte de Diego Maradona, o antigo futebolista foi alvo de inúmeras homenagens.

Em Itália, junto ao estádio do Nápoles (hoje Estádio Diego Armando Maradona) foi inaugurada uma estátua em homenagem à figura maior do clube. Também na cidade do sul de Itália - casa de El Pibe de 1984 a 1991 - mas num outro local, no pitoresco Bairro Espanhol, Aurelio De Laurentiis, presidente do Nápoles, colocou flores num espaço de tributo ao ex-futebolista.

Na Argentina, mais concretamente em Buenos Aires, há murais espalhados por toda a cidade. Do bairro de Boca à humilde Villa Fiorito, onde Maradona deu os primeiros pontapés numa bola quando era ainda apenas e só Dieguito.

Lugares (como pode ver na galeria associada) carregados de simbolismo e que ajudam a contar a história de uma das maiores lendas da história do desporto.