Ao contrário de outros futebolistas, Danilo não criticou a criação da Superliga europeia, tendo preferido apontar o dedo à UEFA e à FIFA.



«O presidente [Andrea Agnelli] já falou anteriormente, disse-nos para ficarmos tranquilos. Ele queria fazer algo de bom para o futebol, para todos. Mas nós, os jogadores, já temos tanta coisa em que pensar com jogos e treinos, não podemos gastar energias com uma Superliga que não avançou. Se os 12 clubes aceitaram o projeto, é porque acham que são precisas algumas mudanças no futebol», começou por dizer o defesa da Juventus, à Sky italiana.



O internacional brasileiro defendeu que é preciso reformular o futebol. «Não sei se este projeto teria sido o melhor, mas é normal que agora se fala sobre algumas mudanças para salvar o futebol. A covid-19 teve impacto em todas as áreas da vida e também no futebol», argumentou antes de criticar a UEFA e a FIFA.



«Se a UEFA se preocupasse tanto com os jogadores não nos fazia viajar tanto a meio de uma pandemia, não nos fazia jogar tantos jogos num ano tão difícil. Posso dizer que, para mim como jogador, não foi agradável ser ameaçado pela UEFA e pela FIFA.»



Lembre-se que a Juventus foi um dos 12 clubes fundadores da Superliga europeia, competição que se encontra suspensa após a desistência de vários clubes.