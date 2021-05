A cumprir a segunda temporada em Itália, Matthijs de Ligt recordou os primeiros tempos na Juventus e confessou que a forma como se veste é motivo de gargalhadas no balneário.



«Não gosto de roupa cara de estilistas. Sou Matthijs, sou eu mesmo e não me vão ver chegar ao treino com um fato por medida. A minha profissão é ser futebolista, quero ser uma estrela dentro de campo. Às vezes no clube riem-se de mim pela forma como me visto, mas não me importo. Sempre que esteja bem vestido e que essa roupa espelhe o meu comportamento, estou satisfeito. O mais importante é ter rendimento em campo. Se assim for, respeitam-te muito mais do que se vestires determinada roupa», disse, em declarações ao jornal «De Volkskrant»



O internacional holandês reconheceu que em Itália os jogadores têm um estatuto distinto em comparação com os Países Baixos. «Jogues bem ou mal, és um herói para os adeptos. Nos Países Baixos eu era um miúdo normal que jogava futebol. Em Itália, um futebolista está por cima na sociedade. Gosto que nos apreciem, mas também é agradável caminhar tranquilamente pelas ruas holandesas», referiu.

O defesa, de 21 anos, deixou elogios a Cristiano Ronaldo. «A forma em que Ronaldo está, como se mantém no topo e motivo aos 36 anos... é fantástico. O Chiellini também assim como o Buffon, apesar dos 43 anos. Toda a gente é muito profissional», rematou.