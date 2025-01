Daniele De Rossi compra o Ostiamare, clube onde iniciou a carreira e assume as funções de presidente. O clube da cidade de Roma enfrenta um momento difícil, com problemas econômicos devido a uma reforma do estádio que nunca chegou a acontecer, tendo ficado perto da falência se De Rossi não tivesse chegado à frente.

«Tenho o prazer de anunciar o meu novo compromisso como proprietário do Ostiamare. O meu objetivo será trabalhar para construir um clube sólido, transparente e inovador, um meio de unir as pessoas, de promover os valores da comunidade e de aproximar as famílias do seu território, com o orgulho de representar Ostia dentro e fora do campo», começou por dizer, na publicação das redes sociais do clube.

«Hoje começa um novo capítulo. Juntos, podemos escrever uma história que nos deixará orgulhosos. Força Ostiamare», rematou a antiga glória da Roma.

Atualmente, o Ostiamare disputa a Série D Italiana e está em 14.º lugar.