Daniele De Rossi, treinador do Génova, deixou rasgados elogios a Vitinha após a conclusão da temporada 2025/26. O técnico e ex-futebolista afirma que o avançado luso «nunca parou».

«É um dos jogadores que mais e melhor representou esta caminhada que fizemos desde novembro. Nunca parou. Logo no primeiro jogo, via-se nos olhos dele durante a palestra que ele queria começar o jogo um minuto depois», começou por dizer.

«É importantíssimo para nós. Já o pusemos a jogar como médio interior, como segundo avançado e pode jogar como ponta-de-lança sozinho, como já fez no Sp. Braga. É um jogador forte, um jogador de equipa, um jogador à medida do Génova», continuou o treinador.

O último jogo da época não foi feliz para os genoveses (derrota forasteira com o Lecce), mas mesmo assim De Rossi viu muita entrega em Vitinha.

«Terminou o último jogo, que para nós já não contava para nada em termos de resultado, completamente 'morto', suado, destruído, com cãibras, mas continuava a correr para cima e para baixo. Temos de perceber como tirar o máximo proveito dele. No grupo e no campo, ele é um jogador que interpreta o futebol como eu o interpretava», completou.

Vitinha, ex-Sp. Braga e Marselha, é jogador do Génova desde janeiro de 2024. Em 36 jogos, marcou cinco golos e deu uma assistência, nesta temporada.