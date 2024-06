Federico Gatti, defesa-central da Juventus, foi convocado nesta segunda-feira para a seleção italiana de futebol, tendo em vista a participação no Euro 2024. Isto acontece depois das ausências de Francesco Acerbi e Giorgio Scalvini, por lesão.

O jogador da Juventus, de 25 anos, soma três internacionalizações pela Itália. Deverá juntar-se ainda hoje ao estágio da seleção campeã em título. A inclusão de Gatti faz com que a seleção italiana passe a integrar 29 futebolistas, nesta fase, mas a lista terá de ser encurtada para 26 na fase final do torneio.

A Itália está no Grupo B do Europeu de 2024, juntamente com as seleções da Albânia, Croácia e Espanha. A fase final realiza-se na Alemanha, entre os dias 14 de junho e 14 de julho.