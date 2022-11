A antiga glória da Juventus Alessandro Del Piero afirmou que depois da eliminação da Liga do Campeões, num grupo liderado pelo Benfica, a equipa necessita de «encarar os problemas e tentar arranjar uma solução», de forma a «regressar mais forte» à prova milionária.

«É o desporto. Por vezes acontece. É preciso encarar os problemas e o que está errado, tentar arranjar uma solução e seguir em frente. Não existe outra maneira, não se pode voltar atrás e repetir os jogos com o Paris Saint-Germain, o Maccabi Haifa ou o Benfica. É seguir em frente da melhor maneira que conseguirem. Têm história, jogadores bons, treinador também. Portanto, têm tudo para regressar mais fortes», disse o antigo futebolista italiano em entrevista à agência Lusa, durante a Web Summit, que decorre em Lisboa.

Depois de nove temporadas consecutivas a dominar no campeonato italiano, as últimas três épocas têm sido para esquecer para a Juventus, com dois quartos lugares e um atual sétimo a terminarem com a hegemonia da vecchia signora.

«Definitivamente, estes últimos anos não têm sido engraçados para quem faz parte do mundo da Juventus. Não é fácil manter-se no topo durante tanto tempo. Estão agora a enfrentar vários problemas, com a mudança de treinadores e de gerações. Jogadores como o Chiellini, o Buffon ou o Marchisio deixaram o clube», relembrou.

A má fase dos bianconeri coincidiu com a última temporada de Cristiano Ronaldo em Turim, que desde a saída do internacional português ainda não se reergueu, mas Del Piero rejeitou relacionar os problemas da Juventus com a saída internacional português em 2021.

«O Cristiano é o tipo de jogador que traz bastante atenção, a todos os níveis. Algumas coisas precisam de mudar quando não o temos, mas não relaciono os problemas com a saída dele. Talvez seja parte de uma reestruturação que necessita de ser feita. Não é a maior situação que precisa de ser resolvida», considerou.